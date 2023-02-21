HDP İstanbul İl binasına girerek etrafa zarar veren bir kişi gözaltına alındı

BEYOĞLU'nda bulunan Halkların Demokratik Partisi(HDP) İstanbul İl Başkanlığı'nda eşyaları yere atarak bağıran kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, HDP İstanbul İl Başkanlığı'na giren bir kişi bağırarak içerideki eşyalara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler etrafa zarar veren M.B.'yi gözaltına aldı. M.B'nin yapılan incelemede terör kaydının olmadığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret", "Cinsel taciz-tehdit-hakaret", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet", "Cinsel saldırı", "Mala zarar verme-ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" gibi konularda suç kayıtları olduğu tespit edildi. M.B.'nin ayrıca İstanbul Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaydı bulunduğu belirlendi.