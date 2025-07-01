Hazreti Muhammed'e Yönelik Karikatür Protesto Edildi

Hazreti Muhammed'e Yönelik Karikatür Protesto Edildi
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Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri, bir mizah dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürünü Taksim Camisi önünde protesto etti. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dernek sözcüsü açıklamalarda bulundu.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasını Taksim Camisi önünde protesto etti.

Cami önünde toplanan dernek üyeleri, "Peygambere hakaret cezasız kalamaz" sloganları atarak, "Hz. Muhammed'e can feda", "Özgürlük değil, inanca saldırı" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte basın açıklamasını okuyan Dernek Sözcüsü Necmettin Irmak, birilerinin tanımadıkları ve kör ideolojilerinden dolayı Hazreti Muhammed'e açık düşmanlık sergilediklerini söyledi.

Irmak, "Resulullah Aleyhisselam söz konusu olunca ona iman eden herkesin 'Canım, anam, babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah.' diyebilecek kıvamda olduğunu bir türlü anlamadılar. Anlamamak için diretiyorlar; küfürlerinde, şirklerinde, düşmanlıklarında inat ediyorlar. Hem dünyalarını hem de ahiretlerini kaybediyorlar. Ben buradan davet ediyorum: Gelin Allah'ı tanımaya ve anlamaya çalışın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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