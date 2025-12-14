Haberler

Mevlana Müzesi'nde 'Şebiarus' yoğunluğu yaşanıyor
Güncelleme:
Bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla düzenlenen anma törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Ziyaretçiler, Hazreti Mevlana'nın türbesinde dua ederek huzur bulduklarını ifade etti.

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden, Mustafa Balcı AA muhabirine, İstanbul'dan geldiğini, yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Balcı, "Güzel havanın fırsatını bulup, Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret etmeye geldik. Türbeye girerken o huzur duygusunu tattık. Buraya geldiğimizde huzur bulduğumuzu hissettik. Güzel duygular içerisindeyiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, 17 Aralık'ta Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
