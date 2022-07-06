Hazırlık Komisyonu, Dbp'li Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararı Verdi - Haberler

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Hazırlık Komisyonu, Dbp'li Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararı Verdi

ANKA - Güncel
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Hazırlık Komisyonu, fezlekesi TBMM’ye ulaşan DBP Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması görüşüne vardı. Komisyonun bu kararı TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’na 18 Temmuz’da görüşülecek.

Hazırlık Komisyonu, fezlekesi TBMM'ye ulaşan DBP Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması görüşüne vardı. Komisyonun bu kararı TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na 18 Temmuz'da görüşülecek.

TBMM Hazırlık Komisyonu, polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş oluşturdu. Hazırlık Komisyonu'nun bu raporu 18 Temmuz'da Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nda sunulacak. Karma komisyonda da "dokunulmazlığın kaldırılması" kararı verilmesi durumunda nihai karar TBMM Genel Kurulu'nda verilecek.

Komisyon üyesi HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, polisin sadece olay anına ilişkin görüntüyü dosyaya sunduğunu, öncesi ve sonrasını gösteren görüntülerin de eklenmesini istedikleri halde taleplerinin kabul edilmediğini; Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihatlarına aykırı biçimde dokunulmazlık kaldırılması kararı verildiğini savundu.

Adalet ve Anayasa Komisyonu Karma Komisyonu tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nun Başkanı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, TBMM'de 1631 dokunulmazlık dosyası bulunduğunu bunun 1308'inin HDP'lilere ait olduğunu söyledi. Özkaya, Salihe Aydeniz'in 77 fezleke ile dokunulmazlığının kaldırılması en çok talep edilen milletvekili olduğunu söyledi.

ANKA / Güncel

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