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Hazar Gölü çevresinde 12 ton atık toplandı

Hazar Gölü çevresinde 12 ton atık toplandı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü çevresinde yürütülen çevre temizliği çalışmasında 12 ton atık toplandı. Vali Numan Hatipoğlu, gölün korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü çevresinde yürütülen çevre temizliği çalışmasında 12 ton atık toplandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin önemli turizm değerlerinden biri olan Hazar Gölü'nün korunmasının ve gelecek nesillere temiz şekilde aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Yaz sezonu öncesinde İl Özel İdaresi ekiplerince gölün 56 kilometrelik kıyı şeridinde kapsamlı çevre temizliği çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"10 araç ve 50 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda sahil şeridi, mesire alanları ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgeler titizlikle temizlenmiş, toplam 12 ton atık toplanarak bölgeden uzaklaştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de Hazar Gölü'nün doğal güzelliği ve turizm potansiyelinin korunması hedeflenmiştir. Hazar Gölü'nden faydalanan tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki temiz bir Hazar Gölü, yalnızca bugünümüz için değil, yarınlarımız için de en değerli mirastır. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım ve bu eşsiz güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım."

Hatipoğlu, çalışmada yer alan İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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