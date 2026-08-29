Tarsus'ta hayvan otlatmaya giden kadından haber alınamıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra kendisinden haber alınamayan Asiye Kocabaş (36) için arama çalışması başlatıldı. Eşiyle birlikte hayvancılık yapan 3 çocuk annesi Kocabaş'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine ekipler seferber oldu.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan Asiye Kocabaş (36) için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Eminlik Mahallesi'nde eşiyle birlikte hayvancılık yapan 3 çocuk Asiye Kocabaş, dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye götürdü. Kocabaş'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine ekipler Asiye Kocabaş için arama çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı