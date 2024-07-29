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Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM'de: Teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi

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Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk beş maddesi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Teklifle, sahipsiz hayvanlara ilişkin çalışmalarda tanımlar netleştirilecek ve "Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin görüşmeleri 14 saat sürdü. Kanun teklifinin ilk beş maddesi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

"SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVAN KAVRAMLARI TANIMLANACAK

Teklifle, sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanacak.

"İYİLEŞME DURUMU BULUNMAYAN DURUMLARDA ÖTANAZİ İŞLEMİ"

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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