Hayvanları ile arazide mahsur kalan çobanın panik anları

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan kum fırtınasına arazide yakalanan bir kişi hayvanları ile mahsur kaldı. O anları cep telefonu ile kaydetti.

Hayvanları ile arazide mahsur kalan çoban yaşadıkları panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Sungurlu'da kum fırtınası çıktı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan kum fırtınasına arazide yakalanan bir kişi hayvanları ile mahsur kaldı. O anları cep telefonu ile kaydetti.

Sungurlu'da akşam saatlerinde kum fırtınası çıktı. Gökyüzü bir anda turuncuya dönerken, görüş mesafesi de biranda düştü. İlçeye bağlı Aydoğan Köyü'nde hayvan otlatan bir vatandaş ise kum fırtınasına arazide yakalandı. Panik haliyle o anları telefonu ile kaydeden vatandaşın bir yandan da yaşadıklarını anlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki parkta oyun oynayan çocuklar ise, kum fırtınasının başlamasıyla birlikte çığlık atarak evlerine doğru koşarak uzaklaştılar.