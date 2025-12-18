Haberler

19 Mayıs'ta hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor

19 Mayıs'ta hayvan sağlığı çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanların kimliklendirilmesi ve salgın hastalıklarla mücadele amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Ekipler, üreticilere destek olmak için şap aşılama kampanyası gerçekleştiriyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Hayvan sağlığı ekipleri, yetiştiricilerle bir araya gelerek hayvanların kimliklendirilmesi, salgın hastalıklarla mücadele ve koruyucu hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında bilgi veriyor.

Çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde yürütülen şap aşılama kampanyası da sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sahada görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarıyla üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, tüm yetiştiricilere bereketli ve sağlıklı üretim sezonu diledi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak

1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
title