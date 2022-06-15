Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
 - Güncelleme:
Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde besihanede büyükbaş hayvanlarını sağarken üzerine yıldırım düşen Hikmet Yılmaz (61), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde besihanede büyükbaş hayvanlarını sağarken üzerine yıldırım düşen Hikmet Yılmaz (61), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Köprübaşı ilçesi Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz'ın üzerine yıldırım düştü. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hikmet Yılmaz'ın cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Hikmet Yılmaz Köprübaşı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title