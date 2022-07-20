Hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Yaşar, 2 sonra bulundu BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra haber alınamayan Yaşar Solmaz (15), 5 kilometre uzaklıkta bulundu. BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra haber alınamayan Yaşar Solmaz (15), 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde çobanlık yapan Yaşar Solmaz, hayvanları otlatmak için pazartesi sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam hayvanlar köye Solmaz olmadan dönünce yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Gelen ekipler ve köylüler, Solmaz için aramak çalışması başlattı. Solmaz, sabah saatlerinde Seki köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Gökçepınar köyü kırsalında bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Solmaz, ailesine teslim edildi. Ailesi jandarma ekiplerine ve köylülere teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Güncel Güncel Haberler

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