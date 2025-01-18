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Hayvan Hırsızlığından 9 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Hayvan Hırsızlığından 9 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Adıyaman'da hayvan hırsızlığı nedeniyle 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y., Iğdır'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da hayvan hırsızlığından 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Iğdır'da yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan aranan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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