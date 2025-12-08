Haberler

Senegal'de Hayrat Vakfı yetimlerin yüzünü güldürdü

Güncelleme:
Hayrat Vakfı, Dakar'da yetim çocuklar ve anneleri için kiraladığı lunaparkta sıcak yemek ikramında bulundu ve gıda kolisi dağıttı. Etkinlik, 'yetim hamiliği' projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Hayrat Vakfı, Senegal'in başkenti Dakar'da yetim çocuklar ve anneleri için lunapark kiraladı, yemek ikramında bulundu.

Senegal'de faaliyet gösteren Hayrat Vakfı, "yetim hamiliği" projesi kapsamında Dakar ve çevresinde yaşayan 75 yetim çocuk ve anneleriyle bir araya geldi.

Dakar'da yetim çocuklar için bir lunapark kiralayan vakıf, yetimlere ve annelerine sıcak yemek ikram etti, gıda kolisi yardımında bulundu.

Etkinliğe Hayrat İnsani Yardım Derneği Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Haggı Yıldırım ve yurt dışından bağışçılar da katıldı.

Hayrat Vakfı Senegal Koordinatörü İsmail Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 yetim çocuk ve anneleriyle her 3 ayda bir araya geldiklerini söyledi.

Kaya, yetimler ve annelerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Yılda bir kez de yetimler ve anneleri için büyük bir program düzenliyoruz. Bu programa 75 yetimimiz katıldı. Geçen yıl Dakar'ın en büyük park alanlarından birinde buluşmuştuk, bu yıl da bu lunaparkı kiralayarak yetimlerimizin yüzünü güldürmeye çalıştık. Senegal'de çocukların zaman geçirebileceği bu tarz alanlara çok az rastlanıyor ve bu çocukların böyle bir parka gidebilmesi neredeyse imkansız. Onlara unutulmaz bir gün yaşatmak istedik, programımıza sıcak yemek ikramıyla başladık. Ardından çocuklarımızla beraber oyunlar oynadık, lunaparktaki oyuncaklarda çok güzel zaman geçirdiler. Anneleriyle sohbet edip ihtiyaçlarını belirledik. Sadece çocukları değil annelerini de davet ederek bir aile olduğumuz mesajını güçlendirmek istiyoruz. Kendilerini sahipsiz hissetmesinler, gayemiz bu."

Kaya, Türkiye'den gelen ekibin beraberinde getirdiği 50 bin Kur'an-ı Kerim'in 10 bininin Fatick, Touba ve Dakar çevresinde dağıtıldığını, kalanların ise ihtiyaç halinde peyderpey, talep üzerine dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
