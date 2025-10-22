Hayrat İnsani Yardım Derneği Gazze'ye 11 Bin 150 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında Gazze'ye 11 bin 150 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana Gazze'de faaliyet gösteren dernek, 7 Ekim 2023 sonrasında da insani destek çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Dernek, bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 11 bin 150 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı. Bu yardımların toplam değeri 19 milyon 587 bin dolar olarak kaydedildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen sevkiyatlar ile 12 İyilik Gemisi aracılığıyla 2 bin ton insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Gazze içinde dağıtılan yardımlar arasında 1,2 milyon sıcak yemek, 48 bin gıda kolisi, 2,5 milyon ekmek ve 125 ton un bulunuyor.

Su krizine karşı destek amacıyla bölgeye 6 bin ton içme suyu ulaştırılırken, sağlık alanında da 900 bin dolar değerinde tıbbi cihaz ve malzeme sevkiyatı gerçekleştirildi.

Kurban döneminde hazırlanan 12 bin hisse kurban eti, konserve haline getirilerek Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderildi. Bu kapsamda 2024 yılında 251 ton konserve AFAD koordinasyonunda Mısır'a, 2025 yılında ise 122 ton konserve Ürdün'deki depolara teslim edildi.

Gazze'de 4 bin 400 yetim çocuğa nakdi destek sağlanırken, kış hazırlıkları kapsamında 9 bin 500 kışlık set ve 5 ton yakacak dağıtıldı.

Ayrıca 7 bin kıyafet, 6 bin 300 bebek maması, 2 bin 500 bebek bezi, 350 çadır ve 4 bin çeşitli insani yardım malzemesi bölge halkına ulaştırıldı.

Dernek, gelecek dönemde de Gazze'ye yönelik gıda, sağlık ve barınma alanlarındaki insani yardım çalışmalarını artırmayı hedefliyor.