Hayrabolu ve Saray'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltında
Hayrabolu ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ele geçirilerek ev sahibi gözaltına alındı. Saray ilçesinde ise üst aramasında uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.
Hayrabolu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi H.B. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen C.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel