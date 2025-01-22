Hayrabolu ve Malkara'da Trafik Kazaları: 3 Yaralı
Hayrabolu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Malkara ilçesinde ise bir otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Hayrabolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malkara Caddesi'nde M.K'nın kullandığı 59 ADZ 647 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Malkara'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Malkara ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malkara-Hayrabolu karayolunda Ş.A'nın kullandığı 16 ATU 941 plakalı otomobil ile T.H'nin kullandığı 22 LZ 949 plakalı tır çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan G.A. yaralandı.
Yaralılar bölgeye gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.