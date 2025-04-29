Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Hayrabolu'daki Kanola Tarlaları Renkli Bir Manzara Sunuyor

Hayrabolu'daki Kanola Tarlaları Renkli Bir Manzara Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrabolu ilçesindeki kanola tarlaları, çiçek açmasıyla sürücülere ve fotoğraf tutkunlarına muhteşem bir manzara sunuyor. 12 bin dekar alanda ekilen kanolalar, hem estetik hem de turizm açısından önemli bir katkı sağlıyor.

Hayrabolu ilçesinde kanolaların çiçek açmasıyla renklenen tarlalar sürücülere renkli bir rota sunuyor.

Gün boyunca yoldan geçenler, kanola tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor.

Kanola tarları fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine bu yıl ilçede 12 bin dekar alanda kanola ekildiğini söyledi.

Kanola tarlarının güzel görüntüler oluşturduğunu ifade eden Çıkrıkçılı, kanolaların turizmede katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.