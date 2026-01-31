Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Güncelleme:
Hayrabolu ilçesinde yapılan uyuşturucu baskınında iki şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahya Mahallesi'nde Ü.Ü'nün evinde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.B.L'yi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
