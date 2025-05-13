Hayrabolu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Hayrabolu ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesince gerçekleştirilen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 11 araştırma ve inceleme çalışması sergilendi.

Okul Müdürü Mümin Lütfüoğlu, projelerin 50 öğrenci ve 9 danışman öğretmen tarafından hazırlandığını belirtti.

Fuarda 11 projeyi sergilediklerini ifade eden Lütfüoğlu, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu söyledi.

Projelerde emeği geçen öğrenci ve danışman öğretmenlere teşekkür eden Lütfüoğlu, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar." dedi.

Konuşmanın ardından fuar alanı gezildi.