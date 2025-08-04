Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine 3 Milyon Liralık Yardım Yapıldı

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Hayrabolu Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 1643 kişiye toplamda 3 milyon 829 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulundu. Kaymakam Eyüp Fırat, yardımların aile, engelli, yaşlı aylığı, katılım payı ve gıda yardımı olarak verildiğini açıkladı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 1643 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf yardımlarının devam ettiğini belirtti.

İlçede geçen ay 1643 vatandaşa 3 milyon 829 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Fırat, yardımların aile, engelli, yaşlı aylığı, katılım payı ve gıda yardımı olarak verildiğini ifade etti.

Fırat, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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