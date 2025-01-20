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Hayrabolu'da 35 Günde 690 Kadına Ücretsiz Meme Kanseri Taraması

Hayrabolu'da 35 Günde 690 Kadına Ücretsiz Meme Kanseri Taraması
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, meme kanseri taraması kapsamında 35 günde 690 kadına ücretsiz hizmet verildi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, kadınların düzenli kontrollerini yaptırmalarının önemini vurguladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 35 günde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı.

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden İnan, "Erken teşhis hayat kurtarır. Bu bilinçle hareket ederek mamografi taramalarına yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlarımızın düzenli kontrollerini yaptırmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 35 günde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı." dedi.

Yapılan taramalarda 29 kadında şüpheli bulgular tespit edildiğini aktaran İnan, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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