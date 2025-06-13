Haynan Adası'nda Wutip Tayfunu Nedeniyle 16 Bin 561 Kişi Tahliye Edildi

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Çin'in güneyinde meydana gelen Wutip Tayfunu nedeniyle Haynan Adası'ndaki 16 bin 561 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Tayfunun hafta sonunda kuzeye doğru hareket etmesi bekleniyor.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda yaklaşan Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan Wutip Tropik Fırtınası şiddetini artırarak 2025'in ilk tayfununa dönüştü.

Çin'in güney kıyılarına yaklaşan tayfun nedeniyle 3. seviye tayfun alarmı ilan edilirken Haynan Adası'nda sel baskını riski bulunan alçak bölgelerde ve nehir havzalarında yaşayan 16 bin 561 kişi tahliye edildi.

Ada'da etkisi hissedilmeye başlanan tayfun nedeniyle 30 bin 721 balıkçı teknesi kıyıya çekilirken bu araçlarda çalışan 40 binden fazla balıkçı karaya çıkarıldı.

Tayfunun hafta sonunda kuzeye doğru hareket ederek Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi, Guangdong eyaleti ve Ciangşi eyaletinin iç kesimlerine dek şiddetli rüzgar ve yağışa yol açması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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