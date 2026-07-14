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Haymana'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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Ankara'nın Haymana ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, ev ve arazide 150 kök kenevir ile 50 tohum ele geçirildi.

Ankara'nın Haymana ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli M.T. (36), gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ve ekim yaptığı arazide yapılan aramalarda, yaklaşık 150 kök kenevir bitkisi ile 50 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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