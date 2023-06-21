Ankara'nın Haymana ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Saatli Mahallesi, Tepeköy Mahallesi ve civar mahallelerde sel ve su baskınları yaşandı. Tarım arazileri zarar gördü.

Haymana'da sağanak yağış sonrası sel

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Başkent'te sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışlar sonrası sel meydana geldi. İlçeye bağlı Saatli Mahallesi, Tepeköy Mahallesi ve civar mahallelerde sel ve su baskınları oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede sağanak yağış sonrası dere suları taştı, çevredeki tarım arazileri zarar gördü.