Haymana'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Güncelleme:
Ankara'nın Haymana ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir'i silahla vurarak öldüren Serdar Hakbilir, ardından intihar etti. Olay, Çaldağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çaldağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde Serdar Hakbilir, boşanma süreci devam eden eşi Songül Hakbilir ile barışmak amacıyla bir araya geldi.

Görüşme sırasında Serdar Hakbilir, eşi Songül Hakbilir'e silahla ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serdar ve Songül Hakbilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA " / " + Muhammed Nuri Erdoğan -
