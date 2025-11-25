Haymana'da Belediye Başkanının Yeğeni Tüfekle Ölü Bulundu

ANKARA'da Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç, evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Koç'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Gökhan Koç'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.