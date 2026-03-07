"Jekyll ve Hyde Müzikali" yenilenen kadrosuyla seyirci karşısına çıktı

Şarkıcı Hayko Cepkin'in başrolünde yer aldığı "Jekyll ve Hyde Müzikali", yenilenen kadrosuyla sanatseverlerle buluştu.

Fatih Dokgöz'ün yönetmenliğini üstlendiği ve sahneye uyarladığı müzikalin yeni prodüksiyonunun prömiyeri, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Robert Louis Stevenson'un kaleme aldığı müzikalde "Jekyll" ve "Hyde" karakterlerini Hayko Cepkin canlandırırken, ünlü oyuncu Pelin Akil "Lucy" rolüne hayat veriyor.

Prömiyerde sahnede konuşma yapan Cepkin, prodüksiyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, müzikalin çevirisini Ayşe Sedef Ayter'in yaptığını ifade etti.

Cepkin, YouTube'da yer alan senfoni konserinin ilkini yine İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaptıklarını belirterek, "O konser çok uğurlu gelmişti ve Jekyll ve Hyde Müzikali'ni de ilk burada oynamak nasip oldu. Bu müzikal de senfoni konseri gibi sanırım uzun soluklu olacak." ifadesini kullandı.

Yapımcılığını Onurcan Taş ve Mehmet Uslu'nun üstlendiği müzikalin şarkı sözleri Leslie Bricusse'ye, müzikleri ise Frank Wildhorn'a ait.

Müzikalin oyuncu kadrosunda Fehmi Karaarslan, Abdül Süsler, Ali Ersin Yenar, Sitare Bilge, Sefa Tantoğlu, Gülçin Gülrek, Tayfun Yılmaz, Nevzat Cengiz, Vehbi Akıntürk, Zuhal Öztürk ve Umut Yaşar İnan yer alıyor.

Ensemble kadrosu ise Ahmet Cevahir, Anıl Aslan, Batuhan Enes Katılmış, Çağla Yapar, Çisel Kuşkan, Enes Vatansever, Eren Akova, Eylül Kaplan, Fulden Söğüt Etik, Gökhan Efe Şenyapar, Harun Gülbahar, Miray Sema Kuru, Mislina Kurtuldu, Nehir Akdağ, Nil Yıldız, Sakine Sevim Ceylan, Sezer Sabuncu, Sibel Kuşi, Şevval Öztay ve Yağmur Şen'den oluşuyor.

Müzik direktörlüğünü de Hayko Cepkin'in yaptığı müzikalde koreografiye Pınar Ataer, dekor tasarımına Şirin Dağtekin Yenen, kostüm tasarımına Başak Özdoğan ve ışık tasarımına Ayşe Sedef Ayter imza attı.