Hayırseverlerin ördüğü 200 bere Mehmetçiğe ulaştırıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Gülşen Pısıl ve arkadaşları tarafından örülen 200 bereyi Mehmetçik'e teslim etti. Bere teslimatının ardından askerler, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçiğe teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Gülşen Pısıl ve arkadaşlarının ördüğü 200 berenin, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alındığı, 7. Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gönderilerek Mehmetçiğe teslim edildiği belirtildi.

Paylaşımda, berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürüne ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
