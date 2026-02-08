Hayırseverlerin ördüğü 200 bere Mehmetçiğe ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçiğe teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Gülşen Pısıl ve arkadaşlarının ördüğü 200 berenin, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alındığı, 7. Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına gönderilerek Mehmetçiğe teslim edildiği belirtildi.

Paylaşımda, berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürüne ilişkin videoya da yer verildi.