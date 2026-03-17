Diyarbakır'da hayırsever iş insanından ailelere alışveriş kartı desteği

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı Mehmet Bozkuş, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyacı olan ailelere alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Bozkuş, her yıl ramazan ayı dolayısıyla dayanışmayı artırmak amacıyla ihtiyacı olan ailelere sunduğu alışveriş kartı desteğini bu yıl da sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan yardımların gizli kalmasının önemine işaret eden Bozkuş, "Ancak iyiliğin yayılması, etkileşim sağlanması için kimi zaman paylaşmak da gerekiyor. Bu tür hayırlı işlerin devam etmesini umuyoruz. Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve merhametin ayıdır. Bu ayın manevi atmosferinde ailelerimize marketlerde kullanmaları için 2 bin alışveriş kartı desteği sunduk. Yardımlar sadece ramazan ayında değil her zaman yapılmalıdır. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyoruz."dedi.