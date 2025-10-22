Haberler

HAYDER'den Gazze'ye 251 Milyon Lira Değerinde Yardım

Güncelleme:
Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HAYDER), Gazze'de bugüne kadar 251 milyon 781 bin 845 lira değerinde insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Dernek, gıda ve temel yaşam malzemeleri desteğini artan yardım kapasitesiyle devam ettiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kamu yararına çalışan dernekler statüsünde faaliyet gösteren HAYDER, uzun yıllardır sürdürdüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında Gazze'de de temel ihtiyaç malzemesi desteğini kesintisiz devam ettiriyor.

Filistin'in birçok noktasına 7 Ekim 2023 öncesinde de gıda ve temel yaşam malzemeleri desteği sağlayan dernek, saldırıların yoğunlaşmasıyla yardım kapasitesini artırarak Gazze'de bugüne dek 251 milyon 781 bin 845 lira değerinde insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

Gazze'ye ulaştırılan yardımlar arasında 3 milyon 533 bin 600 öğün sıcak yemek, 9 bin 64 gıda kolisi, 62 bin 208 konserve, 9 bin 880 ton un, 19 bin 360 paket makarna, 5 bin 880 paket ıslak mendil, 5 bin 184 paket salça, 4 bin paket şeker, 2 bin 256 paket hijyen seti, 6 bin çocuk bezi, 1344 koli su, 1440 ayçiçeği yağı, 5 bin 300 battaniye ve 600 çift ayakkabı bulunuyor.

Ayrıca, Gazze'de aylardır her gün 10 bin kişilik sıcak yemek üreten dernek, bu çalışmalarının yanı sıra bugüne kadar AFAD, Türk Kızılay ve diğer resmi kurumların koordinasyonuyla düzenlenen "İyilik Gemisi" organizasyonlarında aktif şekilde yer alıyor.

Derneğin, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine bölge koşulları izin verdiği müddetçe devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
