Marmara Denizi'nde arızalanan tarama gemisi emniyetle demirletildi

Güncelleme:
İstanbul'dan Şile'ye seyir halindeki ALBAYRAK 5 isimli tarama gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti ekipleri koordinasyonunda gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası'na güvenli şekilde demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Şile'ye seyir halinde olan"ALBAYRAK 5" isimli 98 metre uzunluğundaki tarama gemisinde, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan eşliğinde "KURTARMA-9" römorkörü yedeğinde, "KURTARMA-13" ile "MEHMETÇİK" römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

