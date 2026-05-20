Marmara Denizi'nde arızalanan tarama gemisi emniyetle demirletildi
İstanbul'dan Şile'ye seyir halindeki ALBAYRAK 5 isimli tarama gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti ekipleri koordinasyonunda gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası'na güvenli şekilde demirletildi.
Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşayan tarama gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Şile'ye seyir halinde olan"ALBAYRAK 5" isimli 98 metre uzunluğundaki tarama gemisinde, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan eşliğinde "KURTARMA-9" römorkörü yedeğinde, "KURTARMA-13" ile "MEHMETÇİK" römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.