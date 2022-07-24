HAYDARABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları - Haberler

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HAYDARABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları

AA - Abid Zia - Güncel
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Yağış sonrası caddelerde biriken sular HAYDARABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a yükseldi, 284 kişi de yaralandı.

Yağış sonrası caddelerde biriken sular HAYDARABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a yükseldi, 284 kişi de yaralandı. Pakistan'ın Haydarabad kentinde meydana gelen şiddetli muson yağışlarının etkisiyle alçak kesimleri su basarak maddi hasara neden oldu.

AA / Abid Zia - Güncel

Haydarabad Pakistan Güncel Haberler

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