HAYDARABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları Yağış sonrası caddelerde biriken sular HAYDARABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a yükseldi, 284 kişi de yaralandı. Yağış sonrası caddelerde biriken sular HAYDARABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a yükseldi, 284 kişi de yaralandı. Pakistan'ın Haydarabad kentinde meydana gelen şiddetli muson yağışlarının etkisiyle alçak kesimleri su basarak maddi hasara neden oldu. AA / Abid Zia - Güncel Haydarabad Pakistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› HAYDARABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.