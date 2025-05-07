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Haydar Aliyev’in Doğum Günü Tahran’da Kutlandı

Haydar Aliyev’in Doğum Günü Tahran’da Kutlandı
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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği, ulusal lider Haydar Aliyev'in 102. doğum yıl dönümünü kutlamak için bir program düzenledi. Büyükelçi Alizade, Aliyev'in Azerbaycan'a katkılarını vurguladı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade'nin ev sahipliğinde Tahran'daki Büyükelçilik binasında düzenlenen programda Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İranlı diplomatlar, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları hazır bulundu.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in ülkenin bağımsızlığına, devlet inşasına ve uluslararası ilişkilerdeki yerine yaptığı katkıların vurgulandığı programda, Aliyev'in hayatını ve siyasi kariyerini anlatan kısa bir belgesel gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Alizade, Haydar Aliyev'in hem Azerbaycan halkı hem de Türk dünyası için taşıdığı öneme dikkat çekerek, onun siyasi mirasının bugün de yaşatıldığını ifade etti.

Azerbaycan'ın bugüne ulaşmasında Haydar Aliyev'in katkılarının büyük olduğunu belirten Alizade, "Haydar Aliyev'in ileri görüşlü ve akıllı siyasetinin takip edilmesiyle Azerbaycan toprakları bugün işgalden kurtulmuştur." dedi.

Etkinlikte Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde İran'ın Bakü Büyükelçisi olarak görev yapan eski diplomatlardan Ehad Gazayi de bir konuşma yaparak, o dönem Aliyev ile hatıralarını konuklara anlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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