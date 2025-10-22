Hayati Yazıcı'dan Özgür Özel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, " Özgür Özel'in bugün sarf ettiği sözler, CHP'de değişmeyen tek şeyin demokrasiye ve hukuk devletine inançsızlık olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımında, Özel'in açık bir şekilde "intikam siyaseti" izlemekte olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Her seçimde aziz milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na her konuşmasında alışkanlık haline getirdiği hadsizlik, demokrasiyi ve millet iradesini hiçe sayan 'sorunlu' bir zihniyetin tezahürüdür. Özgür Özel'in bugün sarf ettiği sözler, CHP'de değişmeyen tek şeyin demokrasiye ve hukuk devletine inançsızlık olduğunu ortaya koymaktadır. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dili, siyaset kurumunun itibarsızlaştırılması açısından tehlikeli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. CHP Genel Başkanına naçizane tavsiyem, intikam duygusunu geride bırakıp milli iradeyi içine sindirmesidir."