Hayati Sır'dan Kur'an'ın Önemi ve İstanbul'un Metafizik Sırrı

Araştırmacı yazar Hayati Sır, Kur'an-ı Kerim okumanın önemine değinerek, "Enerji, frekans ve titreşim kainatın özüdür. Kur'an tilaveti frekansımızı düzeltir. Ahengimizi kainata bağlar." dedi.

"Gök Yazılar: Ashab-ı Kehf-Uyanış", "Masumiyet" ve "Ruhun Aşk Hali"nin arasında bulunduğu birçok kitabı kaleme alan Sır, son eseri "İstanbul'un Metafizik Sırrı"nı yazma nedenini ve gençlere yönelik tavsiyelerini AA muhabirine anlattı.

Sır, dünyanın görünmeyen bir tarihi olduğunu ve bunun metafizik okumayla anlaşabileceğini belirterek, metafizik okuma yapabilmek için Kur'an-ı Kerim ilimleriyle kuşanmak gerektiğini söyledi.

İstanbul'un fethinin büyük alim Akşemseddin'in metafizik okumasıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Sır, şunları kaydetti:

"Bugün yönetimde metafizik okuma yapan danışmanlar var mı? İhtiyaç duydukları bile yok. İstanbul üzerine çok çalıştım. İstanbul fethedilmeden önce tamamıyla paganist bir şehirdir. Dünyanın bütün şeytanları İstanbul'da toplanırdı. Bir yer altı şehridir ve negatif varoluşa hazırdır. Peygamber Efendimiz neden İstanbul'un fethini istedi? Negatif varoluşu biz secdelerimizle, alnımızla durdurduk. Artık durdurulamayabilir. Şu an İstanbul üzerinde müthiş bir elektromanyetik saldırı var. Hepimiz yorgunuz, ayılamıyoruz, kendimize gelemiyoruz. İstanbul'dan insanlar kaçsın istiyorlar, korkutuyorlar. İstanbul'u boşaltmak istiyorlar. Peygamber Efendimizin fethini istediği ve fethi sağlanmış bir şehri boşaltmayız. Dünyadaki bütün öklid ilimlerle uğraşanların baş şehri İstanbul'dur. Bütün tehlikeli yer altı örgütleri de İstanbul'da kurulmuştur."

"Ancak Allah'ın yardımını hak edebilirsek kazanabiliriz"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de arttırdığı katliamlarla, 22 İslam ülkesindeki milyarlarca Müslümanı test ettiğini ifade eden Hayati Sır, "Bugüne kadar dünya tarihinde en çok çocuk öldürülen savaş bu savaştır. Bu kadar masumiyet öldürülüyor ve gık yok. Biz savaşı kaybettik. Ancak Allah'ın yardımını hak edebilirsek kazanabiliriz." diye konuştu.

"O gün geldiğinde göklerin kapısını kapattırmayız"

Kur'an-ı Kerim'i hayatın merkezine koyarak onun rehberliğinde yaşam sürmenin önemine değinen Sır, en çok tebliğin yapılması gereken zamanın içinden geçilen bu zamanlar olduğunu dile getirdi.

Sır, kalpleri Cenabıhakk'ın tecelligahı yapmak gerektiğinin altını çizerek, "Bir İslam ülkesi ve Müslüman olarak ben utanç içindeyim. Kitaplarımızı yazıyoruz. Bir takım yapacaklarımızı yapıyoruz ama toplu olamıyoruz. İnsanlar çok korkmuşlar. Bir Müslüman korkmaz. Biz ayağa kalktık mı evelallah... Cenabı Allah 'Ben sizi koruyorum, siz benim salih amel işleyen salih kullarımsınız' diyorsa o gün geldiğinde, göklerin kapısını kapattırmayız. Muallak Kayası, Peygamber Efendimizin miracıdır ve göklerin kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Haftada 20 saat bilgisayar oyunu oynayan çocuğun zihin haritasıyla bir morfinmanın zihin haritası aynıdır" diyen Hayati Sır, özellikle bebeklerin ve küçük çocukların cep telefonlarıyla fazla vakit geçirmesine karşı anne babaları uyardı.

Sır, Kur'an-ı Kerim'i elektromanyetik olmayan ortamda okumak gerektiğine vurgu yaparak, "Doğru besleneceksiniz. Marketlerden aldığınız abur cubur kimyasalları yemeyeceksiniz. Az ve temiz gıda yiyeceksiniz. Pozitif düşüneceksiniz. Çünkü olumsuz düşünce herkesi etkiliyor. Herkesi etkilediği gibi şehrin de manyetiğini etkiler. Kur'an'da daha çok cennet ayet-i kerimelerini okuyun. Seccadeniz muhakkak yün olsun." şeklinde konuştu.