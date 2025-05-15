Hayati İnanç, Dörtyol'da 'Can Veren Pervaneler' Söyleşisine Katıldı
Yazar Hayati İnanç, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Can Veren Pervaneler' söyleşisinde aile konusundaki tavsiyelerini paylaştı. Dörtyol Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar İnanç'ın hatıra ve tecrübelerini dinledi.
Yazar Hayati İnanç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesince Dörtyol ilçesinde düzenlenen "Can Veren Pervaneler" söyleşisine katıldı.
İnanç, Dörtyol Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki söyleşide aile konusunda katılımcılara tavsiyelerde bulundu.
İnanç'ın konuya ilişkin hatıra ve tecrübelerini paylaştığı programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel