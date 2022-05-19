'Hayat Pazende' defilesinde ay yıldızlı kıyafete ilgi - Haberler

MANİSA'da Kent Müzesi'nde üniversite öğrencilerinin 'Hayat Pazende' adıyla düzenlediği defilede pazen kumaşıyla tasarlanan kıyafetlerden ay yıldızlı elbise yoğun ilgi gördü.

Salihli'nin kurtuluşunun 100'üncü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü ve Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Salihli Belediyesi ve Salihli Meslek Yüksekokulu iş birliğinde Kent Müzesi'nde 'Hayat Pazende' defilesi ve sergisi yapıldı. Pazen kumaşından kıyafetler, Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin 6 aylık çalışmasıyla tasarlandı. Defilede, ay yıldızlı elbise büyük ilgi görürken; süsleme pul, boncuk işleme, firkete oyaları ve el yapımı çiçekli elbiseler de izleyenlere sunuldu.