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Havza Ziraat Odası muhtarlara ÇKS ve tarım sigortalarını toplantıda anlattı

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Havza Ziraat Odası muhtarlara ÇKS ve tarım sigortalarını toplantıda anlattı
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Muhtarlar Günü dolayısıyla Havza Ziraat Odası tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında muhtarlara Çiftçi Kayıt Sistemi ve tarım sigortaları anlatıldı. Oda Başkanı Coşkun Genç, çiftçilerle yetkililer arasında köprü görevi gören muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Havza Ziraat Odası tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen programda konuşan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, muhtarların yaptıkları görev itibarıyla önemli bir konumda olduklarını belirterek, "Çiftçilerimizin sorunları için bizler ve diğer yetkililer arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın çalışmaları çok önemli. Kendilerine çiftçilerimiz adına teşekkür eder ve tüm muhtarlarımızın gününü kutlarım." dedi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ise muhtarlar adına Genç'e teşekkür ederek, vatandaşlara hizmet için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını dile getirdi.

Daha sonra muhtarlara ve ziraat odası delegelerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve tarım sigortaları konularında bilgilendirme yapıldı.

Programa Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül, Havza Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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