Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde iftar

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen iftar programında özel gereksinimli bireylerle birlikte dualar edildi. Kaymakam Mustafa Ayvat, birlik ve beraberlik mesajı vererek, devletin özel bireylere yönelik desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu, dua edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat ile diğer katılımcılar, burada özel gereksinimli bireyler ile iftar yaptı.

Ayvat, ramazan ayının birlik, beraberlik ve rahmet ayı olduğuna işaret ederek, "Huzur ve rahmet ayındayız. Sizler bize emanetisiniz. Buradaki herkes, ben dahil olmak üzere hepimiz sizin için varız. Her zaman, burada çalışan arkadaşlarımızla beraber sizlerle olacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Devletimiz her daim özel gereksinimli bireylerimiz için pozitif ayrımcılık yapmıştır ve bundan sonrada yapacaktır." ifadelerini kullandı.

İftar programına Havza Belediye Başkan Vekili İsmail Şengül, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Yusuf Duru, Şube Müdürü Müslüm Selçuk Babillioğlu, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi,İ lçe Müftüsü Cemil Alıcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin, Müdür Yardımcısı Sami Karaçoban, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkan Vekili Muammer Düzgün ile merkez sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
