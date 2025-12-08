Havza Kaymakamı Ayvat cami inşaatını inceledi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, hayırsever Acar ailesi tarafından yaptırılan Hacı Ali-Elmas Acar Hatun Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ayvat, Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı ile birlikte Değirmenüstü Mahallesi'ndeki cami inşaatında incelemelerde bulundu, ardından Müftü Alıcı'dan bilgi aldı.

Hayırsever Acar ailesine teşekkür eden Ayvat, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan camilerimiz toplumsal dayanışma açısından önemli yapılar. İnşallah camimiz kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacak." dedi.