Havza Kaymakamı Ayvat'tan özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ziyaret

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, özel gereksinimli bireyler ve ailelerini ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını dinledi ve devletin engelli bireylerin yanında olduğunu vurguladı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, özel gereksinimli bireyler ve ailelerini ziyaret etti.

Ayvat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan Tuncay Karabulut, Hüseyin Seren ve Mert Bolat'ı evlerinde ziyaret ederek aileleriyle sohbet etti.

Engellilerin ihtiyaç ve talepleri dinleyen Ayvat, devletin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu söyledi.

Devletin tüm imkanları ile özel gereksinimli bireylerin yanında ve destekçisi olduğunu vurgulayan Ayvat, "Engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli bireylerimize ve ailelerine yapmış olduğumuz ziyaretlerimiz ile ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmekteyiz." dedi.

Ziyaretlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Okan Ünal, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü personeli ile mahalle muhtarı da bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
title