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Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı

Havza Kaymakamı Ayvat öğrencilerle yaya geçidi boyadı
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Samsun'un Havza ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında protokol üyelerinin katılımıyla Kazımpaşa Caddesinde sürücülere broşür dağıtıldı.

Kaymakam Mustafa Ayvat kurallara uyan sürücülere teşekkür ederek, "Önceliğimiz sürücü ve yayalarımızın güvenliği... Bu nedenle trafik kurallarına uyulması önemli." dedi.

Etkinlik kapsamında daha sonra şehir içi minibüs durağını ve taksi duraklarını ziyaret eden Ayvat, sürücülere trafik kurallarını uymaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında son olarak Kaymakam Mustafa Ayvat ve beraberindekiler tarafından Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu öğrenciler ile birlikte okulun önünde bulunan yaya geçidi boyandı.

Öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Ayvat, Sizler yarınımızın büyükleri olarak trafik kurallarını ne kadar iyi öğrenir ve uygularsanız ülkemizde trafik kazaları da o kadar çok azalır ve trafik daha güvenli hale gelir. Sizlerden ricam karşıdan karşıya geçerken güvenliğiniz için yaya geçitlerini kullanmanız ve trafik kurallarına uymanız." ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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