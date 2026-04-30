Havza Kaymakamı Ayvat, Kur'an kursu ve müftülük binası inşaatlarını inceledi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kur'an kursu ve müftülük binalarının inşaat çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Ayvat, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı ile Havza Hafızlık Kur'an Kursu Müftülük Hizmet Binası Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Yeni Mahalle'de eski Havza Devlet Hastanesi arazisinde inşa ettirilen Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve müftülük binaları inşaatını ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

İnşaatların 2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ayvat, "Havza halkımız yardım ve hayır işleri konusunda oldukça duyarlı. Havzalı hemşehrilerimizin yüksek yardımlaşma ve dayanışma kültürü ile inşaatlar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah devlet-millet iş birliğiyle bu iki eseri halkımızın hizmetine açacağız." dedi.

Müftü Alıcı ise her iki binanın yaklaşık 65 milyon liraya mal olacağını belirterek, "Yapılan bu eserler sadaka-i cariyedir. Halkımızın destekleri ile inşaatlarımız devam ediyor ve inşallah planlanan süre içerisinde tamamlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
