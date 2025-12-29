Havza'dan umreye gidecekler uğurlandı
Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 30 kişilik kafile, Kevser Camisi önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde yolculuğa çıkan umre yolcuları, aileleriyle helalleşerek yola çıktı.
Özel bir firmayla umreye gidecek 30 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilileri tarafından umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.
Umre yolcuları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.
