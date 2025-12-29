Haberler

Havza'dan umreye gidecekler uğurlandı

Havza'dan umreye gidecekler uğurlandı
Güncelleme:
Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 30 kişilik kafile, Kevser Camisi önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde yolculuğa çıkan umre yolcuları, aileleriyle helalleşerek yola çıktı.

Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Özel bir firmayla umreye gidecek 30 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilileri tarafından umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Umre yolcuları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

