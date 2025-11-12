Havza'da Türk Kızılay ile Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 20 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay ile Havza Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde kan bağışı çalışması yapıldı.

Havza Devlet Hastanesinde kurulan kan bağışı noktasında sağlık çalışanlarından bağış kabul edildi.

Kan bağışında bulunan hastane müdürü Nizamettin Gündüz, düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, sağlık durumu elveren herkesi kan vermeye davet etti.

Gündüz, "Kan, kaynağı insan olan bir şifa kaynağıdır ve acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bağışlanacak bir ünite kan, 3 kişiye hayat demek. Mesleğimiz gereği insanlara hizmet etmek görevimiz fakat kan bağışı ile bu görevimizin üzerine insanlık vazifemizi yerine getirdik." dedi.

Çalışmalar kapsamında 20 ünite kan bağışı alındı.