Haberler

Samsun'da Tersakan Irmağı yatağının temizliğine başlandı

Samsun'da Tersakan Irmağı yatağının temizliğine başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı yatağında DSİ tarafından başlatılan temizlik çalışmalarıyla, 2 bin metrelik bölüm bitki örtüsü ve toprak birikintilerinden arındırılarak taşkın riskine karşı güvenli hale getiriliyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Tersakan Irmağı yatağında temizlik çalışmalarına başlandı.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce taşkınlara karşı ırmak yatağında başlatılan temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışma ile ilçe merkezinde Değirmenüstü, Karşıyaka ve Memduhiye mahallelerinden geçen Tersakan Irmağı'nın 2 bin metrelik bölümünün bitki örtüsü ve yağmur suyu ile oluşan toprak birikintilerinden temizlenmesi amaçlanıyor.

Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar, yapılan temizlik çalışmalarından ötürü DSİ yetkililerine teşekkür ederek, "Tersakan Irmağı'nın yaklaşık 950 metrelik kısmı Değirmenüstü Mahallesi'nde. Özellikle geçtiğimiz aylarda yağan yağmurun etkisiyle dere yatağında yoğun bitki örtüsü ve toprak birikintileri oluştu. Yapılan çalışma ile dere yatağı taşkınlara karşı daha güvenli hale geldi." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı

Market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı
Messi'ye savaş açan son isim Mbappe

Messi'ye savaş açan son isim Mbappe!
Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Bu hale gelmelerinin sebebi Arda Turan
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu