Haberler

Havza'da "Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi" şiir dinletisi düzenlendi

Havza'da 'Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi' şiir dinletisi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza'da 'Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi' isimli şiir dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk Edebiyatı'ndan tanınan şairlerin eserleri okundu ve katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

Havza'da "Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi" isimli şiir dinletisi düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Havza Belediyesinin destekleri ile Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen dinletide, Türk Edebiyatında tanınan şairlerin şiirlerinden seçmeler okundu.

Osman Çetin'in organizatörlüğünü yaptığı şiir dinletisinin ardından etkinlikte görev alanlara, Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Ayvat, keyif dolu bir program izlediklerini belirterek, "Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu geceye emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemizde kültürel faaliyetlerin artarak devam etmesine önem veriyoruz. Gelen taleplere göre sosyal ve kültürel etkinliklerimizin sayısını hızla artırmaktayız." dedi.

Başkan İkiz de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Şiir dinletisine, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
title