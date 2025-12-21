Havza'da 'Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi' şiir dinletisi düzenlendi

Havza'da "Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi" isimli şiir dinletisi düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Havza Belediyesinin destekleri ile Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen dinletide, Türk Edebiyatında tanınan şairlerin şiirlerinden seçmeler okundu.

Osman Çetin'in organizatörlüğünü yaptığı şiir dinletisinin ardından etkinlikte görev alanlara, Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Ayvat, keyif dolu bir program izlediklerini belirterek, "Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu geceye emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemizde kültürel faaliyetlerin artarak devam etmesine önem veriyoruz. Gelen taleplere göre sosyal ve kültürel etkinliklerimizin sayısını hızla artırmaktayız." dedi.

Başkan İkiz de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Şiir dinletisine, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.