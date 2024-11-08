Havza'da Özel Öğrencilerden 10 Kasım Anma Etkinliği

Havza'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler, 1938 koreografisi oluşturdu.

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, okul bahçesinde 1938 koreografisi yaptı.

Öğrenciler, daha sonra öğretmenleri nezaretinde Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Okul müdürü Erkan İyiliksever, etkinliklerin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Hayatlarını idame ettirmek için gerekli becerileri kazandırmaya çalıştığımız özel öğrencilerimiz için önemli etkinlik olduğuna inanıyorum." dedi.