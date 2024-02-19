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Havza'da 'Karlar Kraliçesi' adlı çocuk oyunu sahnelendi

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Havza'da Gezgin Sanat Tiyatrosu tarafından düzenlenen 'Karlar Kraliçesi' adlı çocuk oyunu, Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konular çizgi film karakterleriyle işlendi. İki seans halinde sahnelenen oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Havza'da, Gezgin Sanat Tiyatrosu tarafından "Karlar Kraliçesi " adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek perdelik oyunda, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi konular çizgi film karakterleriyle işlendi.

İki seans halinde sahnelenen oyun çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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