Havza'da İleri Teknoloji Girişimcilik ve İnovasyon Söyleşisi Düzenlendi
Havza'da, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "İleri Teknoloji Girişimcilik ve inovasyon: Fırsatlar ve Proje Destekleri Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenlendi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz katıldı.
Söyleşiye Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı da katıldı.